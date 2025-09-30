Ричмонд
Умер председатель Воронежской областной федерации скалолазания

Владимиру Маламиду было 73 года.

Источник: ФСР

30 сентября ушел из жизни вице-президент федерации скалолазания России, председатель Воронежской областной федерации скалолазания Владимир Маламид.

Владимир Менделеевич занимался альпинизмом с 1970 года. В 1987 году была образована воронежская федерация скалолазания, председателем которой стал тогда еще 35-летний Владимир Маламид. В 1993 году была построена первая линия скалодрома в СОК «Энергия» и были проведены первые соревнования по скалолазанию в Воронеже.

Владимир Маламид награжден почетным дипломом Олимпийского комитета России, Союза альпинистов и скалолазов России, Федерации скалолазания России за большой вклад в развитие отечественного скалолазания. Воспитал 26 мастеров спорта.