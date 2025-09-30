Умер председатель Воронежской областной федерации скалолазания

Владимир Менделеевич занимался альпинизмом с 1970 года. В 1987 году была образована воронежская федерация скалолазания, председателем которой стал тогда еще 35-летний Владимир Маламид. В 1993 году была построена первая линия скалодрома в СОК «Энергия» и были проведены первые соревнования по скалолазанию в Воронеже.