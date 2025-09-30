Врачи осмотрели жителей поселка Красный Октябрь в Саратовской области

Мобильная бригада врачей Саратовской районной больницы обследовала жителей поселка Красный Октябрь. Выезд специалистов был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Прием проходил на базе местной врачебной амбулатории. С помощью передвижного флюорографа специалисты за один день проверили здоровье 76 пациентов.
«Передвижной флюорограф значительно повышает доступность и качество обследования. Флюорографическое обследование входит в диспансеризацию и профилактические осмотры. Оно проводится с 18 лет один раз в год. Диагностика бесплатна. Всем желающим пройти флюорографию при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», — рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.