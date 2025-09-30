Врачи осмотрели жителей поселка Красный Октябрь в Саратовской области

«Передвижной флюорограф значительно повышает доступность и качество обследования. Флюорографическое обследование входит в диспансеризацию и профилактические осмотры. Оно проводится с 18 лет один раз в год. Диагностика бесплатна. Всем желающим пройти флюорографию при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», — рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.