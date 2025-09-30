В Ростове-на-Дону зафиксировали самую мощную магнитную бурю за три месяца

Во вторник, 30 сентября, Ростов-на-Дону оказался в зоне воздействия самой сильной магнитной бури за последние три месяца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром геомагнитные возмущения достигли уровня G3, что классифицируется как сильная буря.
Событие такой интенсивности последний раз наблюдалось 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. Специалисты также отметили, что нынешний шторм не был спрогнозирован заранее, что делает невозможным дать точный прогноз его дальнейшего развития.