На Ставрополье экспорт мяса птицы в Китай вырос почти на 15%

Уточним, что краевой показатель экспорта мяса птицы в Китай в 2025 году составил 16,3 тысячи тонн. По словам Антона Доронина, регион продолжает укреплять позиции активного участника международной торговли. Краевые предприятия экспортируют свою продукцию в 60 стран. При этом в 2025 году в регионе открыли еще три направления поставок. Они ведут в государства в Африке и на Ближнем Востоке.