На Ставрополье экспорт мяса птицы в Китай вырос почти на 15%

Экспорт мяса птицы из Ставропольского края в Китай за восемь месяцев 2025 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Возможности для расширения поставок для предприятий создают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
«Китай сохраняет статус одного из ключевых торговых партнеров Ставропольского края. На долю Китайской Народной Республики приходится до 16,2% всего экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. Помимо мяса птицы Китай закупает ставропольское растительное масло, напитки и другие товары», — отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.
Уточним, что краевой показатель экспорта мяса птицы в Китай в 2025 году составил 16,3 тысячи тонн. По словам Антона Доронина, регион продолжает укреплять позиции активного участника международной торговли. Краевые предприятия экспортируют свою продукцию в 60 стран. При этом в 2025 году в регионе открыли еще три направления поставок. Они ведут в государства в Африке и на Ближнем Востоке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.