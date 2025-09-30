Ричмонд
Новосибирск получил паспорт готовности к зиме

Новосибирск официально подтвердил свою готовность к предстоящему отопительному сезону, получив соответствующий паспорт. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Источник: AP 2024

По словам Кудрявцева, этот документ подтверждает, что город полностью готов к обеспечению теплом жителей в зимний период. Коммунальные предприятия и организации, обеспечивающие подачу тепла, обладают достаточным уровнем подготовки и техническими ресурсами для надежной работы систем отопления в холодное время года, и гарантируют безопасную эксплуатацию теплового оборудования.

Напомним, в конце прошлой неделе Сибирская генерирующая компания отчиталась о том, что теплоснабжение большинства жилых районов Новосибирска уже успешно развернуто. Заключительный этап запуска ожидается 2—3 октября.