Новосибирск получил паспорт готовности к зиме

По словам Кудрявцева, этот документ подтверждает, что город полностью готов к обеспечению теплом жителей в зимний период. Коммунальные предприятия и организации, обеспечивающие подачу тепла, обладают достаточным уровнем подготовки и техническими ресурсами для надежной работы систем отопления в холодное время года, и гарантируют безопасную эксплуатацию теплового оборудования.