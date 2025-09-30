Ричмонд
В Новороссийске наградили студента, спасшего 96-летнюю женщину из пожара

Церемония награждения состоялась в администрации города-героя.

В Новороссийске наградили 17-летнего студента, спасшего 96-летнюю женщину из пожара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Церемония награждения состоялась в администрации города-героя во время аппаратного совещания. Глава города Андрей Кравченко пригласил выйти в центр зала Егора Щетникова. Молодого человека приветствовали стоя все участники аппаратного совещания.

Во время атаки на Новороссийск 24 сентября Егор совершил настоящий героический поступок. После того, как загорелась крыша жилой пятиэтажки по улице Суворова, он самостоятельно вынес с 4-го этажа пенсионерку, которая не могла передвигаться самостоятельно.

За спасение жизни пожилого человека, героизм и мужество, стойкость и силу духа, проявленные при оказании помощи пострадавшим в экстремальной ситуации Егору Щетникову вручили почетную грамоту главы Новороссийска.

«Гордимся нашей молодежью. Спасибо, что вы есть», — отметили в администрации.