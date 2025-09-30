В Новороссийске наградили студента, спасшего 96-летнюю женщину из пожара

Во время атаки на Новороссийск 24 сентября Егор совершил настоящий героический поступок. После того, как загорелась крыша жилой пятиэтажки по улице Суворова, он самостоятельно вынес с 4-го этажа пенсионерку, которая не могла передвигаться самостоятельно.