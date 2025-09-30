Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области высокий риск лесных пожаров

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за риска лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров. Подробности рассказали в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 1 по 7 октября местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5 класс, — отметили синоптики.

ГУ МЧС России по региону напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности. Не стоит посещать леса, разводить на лесных территориях костры, не поджигайте сухую траву, не бросайте непотушенные спички или сигареты, кроме того, не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.