В Самарской области высокий риск лесных пожаров

ГУ МЧС России по региону напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности. Не стоит посещать леса, разводить на лесных территориях костры, не поджигайте сухую траву, не бросайте непотушенные спички или сигареты, кроме того, не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.