Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад об обманутых дольщиках из Башкирии

Глава СКР поручил доложить о жителях Башкирии, обманутых застройщиком.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту нарушения прав жителей Башкирии, заключивших договоры с застройщиком ООО «МатурХаус». Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали обращения граждан в аккаунт приемной председателя ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшие сообщили, что заключили с компанией «МатурХаус» договоры на строительство частных домов и оплатили услуги, в том числе за счет ипотечных кредитов, однако застройщик не выполнил обязательства и не завершил работы.

Как отмечается, многочисленные обращения дольщиков в различные инстанции ранее не принесли результатов. Ситуация широко освещалась в средствах массовой информации, после чего Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому вопросу.

Было возбуждено уголовное дело, которое заместитель прокурора Октябрьского района Уфы Максим Самойлов передал для расследования в органы внутренних дел. Региональное следственное управление инициировало перед прокурором вопрос о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому принять меры к передаче уголовного дела в производство следователей СК и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.