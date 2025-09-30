Бастрыкин потребовал доклад об обманутых дольщиках из Башкирии

Поводом для вмешательства главы СКР стали обращения граждан в аккаунт приемной председателя ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшие сообщили, что заключили с компанией «МатурХаус» договоры на строительство частных домов и оплатили услуги, в том числе за счет ипотечных кредитов, однако застройщик не выполнил обязательства и не завершил работы.