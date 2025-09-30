Бастрыкин потребовал доклад об обманутых дольщиках из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту нарушения прав жителей Башкирии, заключивших договоры с застройщиком ООО «МатурХаус». Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стали обращения граждан в аккаунт приемной председателя ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшие сообщили, что заключили с компанией «МатурХаус» договоры на строительство частных домов и оплатили услуги, в том числе за счет ипотечных кредитов, однако застройщик не выполнил обязательства и не завершил работы.
Как отмечается, многочисленные обращения дольщиков в различные инстанции ранее не принесли результатов. Ситуация широко освещалась в средствах массовой информации, после чего Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому вопросу.
Было возбуждено уголовное дело, которое заместитель прокурора Октябрьского района Уфы Максим Самойлов передал для расследования в органы внутренних дел. Региональное следственное управление инициировало перед прокурором вопрос о передаче материалов уголовного дела в свое производство.
Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому принять меры к передаче уголовного дела в производство следователей СК и представить доклад о ходе и результатах расследования.
