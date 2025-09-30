В Темрюке завершают благоустройство общественной территории по улице Ленина

«Территория площадью около 4 тысяч квадратных метров, рядом с которой находятся школа и два детских дошкольных образовательных учреждения, районная больница, ряд административных учреждений и рынок, нуждалась в обновлении и обустройстве. К настоящему времени там уложили пешеходные дорожки, обустроили современным оборудованием функциональные зоны для детей и любителей спорта. Также подрядчик завершил установку пергол и малых архитектурных форм», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.