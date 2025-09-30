Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Темрюке завершают благоустройство общественной территории по улице Ленина

Там уже проложили пешеходные дорожки, оборудовали функциональные спортивные и детские зоны, а также установили перголы.

Специалисты завершают благоустройство общественного пространства по улице Ленина в Темрюке. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

«Территория площадью около 4 тысяч квадратных метров, рядом с которой находятся школа и два детских дошкольных образовательных учреждения, районная больница, ряд административных учреждений и рынок, нуждалась в обновлении и обустройстве. К настоящему времени там уложили пешеходные дорожки, обустроили современным оборудованием функциональные зоны для детей и любителей спорта. Также подрядчик завершил установку пергол и малых архитектурных форм», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

На финальном этапе работ мастерам предстоит провести озеленение общественного пространства. Также напомним, что всего в регионе в 2025 году планируют благоустроить более 100 парков, скверов и набережных.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.