В Темрюке завершают благоустройство общественной территории по улице Ленина

Специалисты завершают благоустройство общественного пространства по улице Ленина в Темрюке. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
«Территория площадью около 4 тысяч квадратных метров, рядом с которой находятся школа и два детских дошкольных образовательных учреждения, районная больница, ряд административных учреждений и рынок, нуждалась в обновлении и обустройстве. К настоящему времени там уложили пешеходные дорожки, обустроили современным оборудованием функциональные зоны для детей и любителей спорта. Также подрядчик завершил установку пергол и малых архитектурных форм», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.
На финальном этапе работ мастерам предстоит провести озеленение общественного пространства. Также напомним, что всего в регионе в 2025 году планируют благоустроить более 100 парков, скверов и набережных.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.