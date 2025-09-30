Теперь мужчины чаще женщин считают брак необходимым

Но вернусь к теме брака. Его неприятие среди женщин, повторюсь, объясняется разными причинами. Но чаще всего, думается, дело не в каких-то надуманных основаниях. Дамы не то чтобы не хотят замуж: они не хотят за кого попало, не хотят на любых условиях — им не нужен штамп ради штампа. С любимым и любящим, который при этом ответственный, взрослый, надежный, во всех смыслах крепко стоящий на ногах, чего бы и не прогуляться в ЗАГС, если уж зовет? А если такой не находится? Ну вот не находится. Не важно, много их или мало. Не везет своего человека встретить — и все тут. Дамы смотрят на жизнь реально, решают: если что-то настоящее с мужчинами не складывается, можно хотя бы родить. Да, для себя. На эту роль тоже, конечно, не любой сгодится. Но требования существенно ниже: главное, чтобы донор был здоров.