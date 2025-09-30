Ричмонд
В Омске появились 18 новых улиц с военными названиями

Все они расположены в посёлке Армейский.

В омском микрорайоне Армейский, где ведётся индивидуальная жилая застройка, появилось сразу 18 новых топонимов. Как сообщил мэр Сергей Шелест, в Ленинском округе теперь официально зарегистрированы 16 новых улиц и два переулка.

Среди новых названий — Гвардейская, Офицерская, Защитников Отечества, Танковая, Стрелковая, а также улица 80 лет Победы. Все они, как отметил глава города, символично связаны с армейской тематикой и историей страны.

Также в списке значатся улицы Юности, Майская, Летняя и переулки Солдатский и Лётный. Названия отражают как военное наследие, так и мирную жизнь нового микрорайона.

Ранее решение о том, чтобы присвоить этим улицам военные названия, внесли на рассмотрение Горсовета.