В Омске появились 18 новых улиц с военными названиями

В омском микрорайоне Армейский, где ведётся индивидуальная жилая застройка, появилось сразу 18 новых топонимов. Как сообщил мэр Сергей Шелест, в Ленинском округе теперь официально зарегистрированы 16 новых улиц и два переулка.
Среди новых названий — Гвардейская, Офицерская, Защитников Отечества, Танковая, Стрелковая, а также улица 80 лет Победы. Все они, как отметил глава города, символично связаны с армейской тематикой и историей страны.
Также в списке значатся улицы Юности, Майская, Летняя и переулки Солдатский и Лётный. Названия отражают как военное наследие, так и мирную жизнь нового микрорайона.
Ранее решение о том, чтобы присвоить этим улицам военные названия, внесли на рассмотрение Горсовета.