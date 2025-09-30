Ричмонд
Жители НАО прошли в полуфинал премии #МЫВМЕСТЕ

Разработанные ими проекты посвящены поддержке участников СВО и обучению навыкам поиска пропавших в тундре людей.

Полуфиналистами пятого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», стали три участника из Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

В частности, за звание «Волонтер года» в полуфинале поборется Алексей Михеев. Также в следующий этап прошли специалисты Ненецкого регионального отделения «Российского Красного Креста». Они представят на оценку жюри инициативу «Арктика — территория поддержки». Кроме того, честь НАО в полуфинале будет защищать индивидуальный предприниматель Ольга Кокорина. Ее проект называется «Работаем, братья!».

«За ежедневной работой наших добровольцев стоят спасенные человеческие жизни. Индивидуальный предприниматель Ольга Кокорина ее сподвижники в рамках проекта “Работаем, братья!” шьют экипировку и все необходимое для ребят, которые защищают страну в специальной военной операции. Благодаря проекту “Арктика — территория поддержки” Ненецкого регионального отделения “Российского Красного Креста” добровольцы осваивают ценные навыки в поиске пропавших в тундре людей и оказании им помощи», — рассказала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Полуфиналисты из разных регионов нашей страны в очном формате защитят перед жюри 489 проектов. Лучшие работы выйдут в заключительный этап премии и будут представлены на народном голосовании. Итоги подведут в Москве на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в День добровольца 5 декабря.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

