Создан препарат, подавивший симптомы депрессии на восемь недель

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Японские ученые синтезировали препарат, способный эффективно и долговременно облегчать депрессию, сообщает научный журнал Molecular Psychiatry. Препарат под названием РА-915, испытанный пока на мышах, привел их психическое состояние в норму на восемь недель после однократного введения, не вызывая видимых вредных побочных эффектов.
«Недавно мы разработали PA-915 и продемонстрировали, что он значительно подавляет тревожно-подобное поведение у мышей, подвергшихся острому стрессу. у мышей, получивших однократную дозу PA-915, в течение восьми недель наблюдался антидепрессантоподобный эффект, аналогичный эффекту, наблюдаемому при применении кетамина. У контрольных мышей, не подвергавшихся стрессу, PA-915 не вызывал поведенческих отклонений, таких как гиперлокомоция (избыточная активность, подвижность — прим. ТАСС), когнитивная дисфункция или зависимость», — пишут авторы.
В публикации отмечается большой ущерб, который наносят человечеству депрессивные психические расстройства. «Недавно появились сообщения о том, что некоторые галлюциногены (например, кетамин и псилоцибин) оказывают антидепрессивное действие в течение нескольких часов после приема однократной дозы. Однако были высказаны опасения по поводу их безопасности, включая возможность злоупотребления и развития зависимости. Поэтому необходима разработка более безопасных и эффективных терапевтических альтернатив для лечения расстройств, связанных со стрессом», — подчеркивают исследователи.
Авторы изучали поведенческие эффекты PA-915 в моделях депрессии, вызванной хроническим стрессом у мышей. Стресс вызывался разными способами, включая инъекции кортикостерона и выращивание в условиях изоляции. В ходе эксперимента применялись такие тесты на депрессивно-подобное поведение и когнитивную дисфункцию, как «свет — тьма», «открытое поле», «приподнятый крестообразный лабиринт», «предпочтение сахарозы», «принудительное плавание», «Y-образный лабиринт» и «распознавание новых объектов».
«Полученные результаты показывают, что PA-915 улучшает тревожное поведение и когнитивные нарушения, а также оказывает быстрое и продолжительное антидепрессивное действие в моделях тревожности и депрессии у мышей, вызванных хроническим стрессом, что предполагает перспективный вариант лечения расстройств, связанных со стрессом», — делают вывод авторы исследования.