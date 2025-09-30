Создан препарат, подавивший симптомы депрессии на восемь недель

В публикации отмечается большой ущерб, который наносят человечеству депрессивные психические расстройства. «Недавно появились сообщения о том, что некоторые галлюциногены (например, кетамин и псилоцибин) оказывают антидепрессивное действие в течение нескольких часов после приема однократной дозы. Однако были высказаны опасения по поводу их безопасности, включая возможность злоупотребления и развития зависимости. Поэтому необходима разработка более безопасных и эффективных терапевтических альтернатив для лечения расстройств, связанных со стрессом», — подчеркивают исследователи.