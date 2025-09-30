Ричмонд
В Усть-Куте окрыли мемориал погибших участникам специальной военной операции

В мае 2025 года началось благоустройство территории.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте окрыли мемориал погибших участникам специальной военной операции. Памятный знак установили на Новом кладбище в Старом Усть-Куте.

В мае 2025 года началось благоустройство территории. Решение о том, каким будет мемориал, было принято на оперативном штабе, в состав которого входят волонтеры и родственники бойцов.

— Каждый мемориал — это малая толика нашей благодарности тем, кто заплатил столь высокую цену за мир на нашей земле. Создавая такие пространства, мы сохраняем историю страны, времени, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мемориальный комплекс включает в себя скульптуру военнослужащего на фоне мемориальных плит. Площадки комплекса связаны между собой лестницами, ведущими к центральному монументу.