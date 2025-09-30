Ричмонд
В Самаре запустят бесплатные автобусы до стадиона 1 октября

В день игры «Крыльев Советов» с «Сочи» на стадион можно будет доехать бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 октября, «Крылья Советов» на домашней арене сыграют кубковый матч против «Сочи». В этот день болельщики смогут добраться до «Солидарность Самара Арены» на бесплатных автобусах.

«Главное условие проезда — билет на игру или атрибутика “Крыльев Советов”, — прокомментировала пресс-служба клуба.

Автобусы будут ездить от «Ладьи» мимо Постникова оврага, завода имени Тарасова, Барбошиной Поляны. На остановках волонтеры будут рассказывать про график шаттлов и отвечать на вопросы. Начало движения — в 16.30. Автобусы будут ездить каждые 10−15 минут, последний отправится в 17.50.

После игры развозить болельщиков обратно шаттлы не будут.