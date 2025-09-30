В Самаре запустят бесплатные автобусы до стадиона 1 октября

Автобусы будут ездить от «Ладьи» мимо Постникова оврага, завода имени Тарасова, Барбошиной Поляны. На остановках волонтеры будут рассказывать про график шаттлов и отвечать на вопросы. Начало движения — в 16.30. Автобусы будут ездить каждые 10−15 минут, последний отправится в 17.50.