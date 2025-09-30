Сколько нерабочих дней будет в ноябре 2025-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

Ноябрь 2025 года радует россиян дополнительными днями отдыха: благодаря переносу выходных некоторые смогут устроить себе небольшие каникулы. При этом возникает закономерный вопрос: выгодно ли брать отпуск в этом месяце? «Газета.Ru» рассказывает, как мы работаем и отдыхаем в ноябре 2025 года, почему нас ждет шестидневная рабочая неделя и какие плюсы и минусы отпуска в этом месяце.
Календарь ноября 2025 года: сколько рабочих дней и выходных.
В ноябре 30 календарных дней. Из них 19 придутся на работу, а 11 — на отдых.
При этом в начале месяца нас ждет приятный бонус: из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, россияне отдыхают подряд три дня: праздничный день 4 ноября плавно соединяется с уикендом.
Ноябрьским праздникам предшествует шестидневная рабочая неделя. Зато после праздников до выходных останется три рабочих дня: с 5 по 7 ноября.
Остальные выходные в этом месяце распределяются стандартно — по субботам и воскресеньям: 8−9, 15−16, 22−23 и 29−30 ноября. При сорокачасовой рабочей неделе в ноябре придется отработать около 151 часа — ~меньше, чем в октябре~.
Важный момент: праздничные дни не включаются в отпуск. Это значит, что если ваш отпуск захватывает даты 2−4 ноября, вы фактически отдыхаете дольше, но используете меньше отпускных дней. Такая комбинация выгодна тем, кто хочет получить максимум свободного времени без лишних затрат.
Отпуск в ноябре: плюсы и минусы.
Рассматривать ноябрь как время для отпуска можно по-разному.
С одной стороны, межсезонье означает меньше туристов и очередей, а цены на авиабилеты и проживание часто ниже, чем летом. К тому же возможность «зацепить» праздничные дни делает отпуск более растянутым при минимальных расходах отпускных дней. Это хороший способ восстановить силы перед зимой.
С другой стороны, ноябрь остается месяцем с коротким световым днем, холодной погодой и ограниченными вариантами активного отдыха в большинстве регионов. Горнолыжные курорты еще не всегда открыты, а пляжные направления требуют перелетов в теплые страны.
Кроме того, сам по себе ноябрь — один из самых «коротких» месяцев по числу рабочих дней, поэтому с точки зрения выплат и распределения рабочего времени отпуск в этот период может быть не всегда выгоден, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель кадрового агентства и консалтинговой компании Business Essentials Group Юлия Ничуговская.
По ее словам, из-за малого количества рабочих дней стоимость каждого из них становится выше. Отпускные выплачиваются из расчета среднего заработка, который обычно ниже стоимости одного вашего рабочего дня. Поэтому в месяце с отпуском вы получаете не полный оклад, а меньшую сумму: зарплату за отработанные дни плюс отпускные.
Если очень хочется взять отпуск в холодное время до конца года, то вот вам лайфхак: идеальный вариант — это октябрь, там всего 23 рабочих дня. На втором месте — декабрь с его 22 рабочими днями, подчеркнула Юлия Ничуговская. Кстати, о декабре — в его первой половине часто падают цены на путевки. Так что если планируете путешествие по новым местам, это отличный шанс минимизировать затраты на поездку.
Чтобы сэкономить отпускные дни и при этом получить полноценный отдых, оптимальная стратегия — ~наложить отпуск на праздничный блок 2−4 ноября~. В этом случае вы отдыхаете дольше, чем «потратили» по документам.
Но если ваша цель — активный отдых или яркое путешествие, то стоит учитывать сезонность и заранее подумать о том, куда именно отправиться.
В ноябре хорошо подходят поездки в южные регионы России — Крым, Кавказ, Краснодарский край, где климат мягче. Также можно рассмотреть экскурсионные маршруты по Европе или Азии, где ноябрьское межсезонье делает путешествие более спокойным и доступным по цене.