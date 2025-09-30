Сколько нерабочих дней будет в ноябре 2025-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

Если очень хочется взять отпуск в холодное время до конца года, то вот вам лайфхак: идеальный вариант — это октябрь, там всего 23 рабочих дня. На втором месте — декабрь с его 22 рабочими днями, подчеркнула Юлия Ничуговская. Кстати, о декабре — в его первой половине часто падают цены на путевки. Так что если планируете путешествие по новым местам, это отличный шанс минимизировать затраты на поездку.