В Омске умер бывший руководитель «Омскмелиоводхоза»

В Омске скончался бывший руководитель «Омскмелиоводхоз» Анатолий Сницарь. Печальной информацией поделился сегодня, 30 сентября, телеграм-канал «Минсельхоз Омской области».
«Выпускник Омского сельскохозяйственного института, он прошел путь от учителя сельской школы в Казахстане до руководителя одного из ключевых предприятий водного хозяйства региона. Его профессиональная карьера в Омской области началась в 1973 году, а с 1994 года он руководил “Омскмелиоводхозом”, который под его началом стал флагманом мелиоративной отрасли. Его заслуги отмечены званиями Заслуженного мелиоратора России и Почетного работника сельского хозяйства России, а также орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени. Светлая ему память», — говорится в некрологе официального канал министерства сельского хозяйства Омской области.
В ведомстве также выразили глубокие соболезнования родным и коллегам усопшего, отметив, что Анатолий Сницарь сочетал хозяйственную деятельность с депутатской работой и в любых ситуациях оставался принципиальным и ответственным человеком. Прощание состоится 2 октября с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 94. Похороны пройдут в селе Троицкое.