В Омске умер бывший руководитель «Омскмелиоводхоза»

«Выпускник Омского сельскохозяйственного института, он прошел путь от учителя сельской школы в Казахстане до руководителя одного из ключевых предприятий водного хозяйства региона. Его профессиональная карьера в Омской области началась в 1973 году, а с 1994 года он руководил “Омскмелиоводхозом”, который под его началом стал флагманом мелиоративной отрасли. Его заслуги отмечены званиями Заслуженного мелиоратора России и Почетного работника сельского хозяйства России, а также орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени. Светлая ему память», — говорится в некрологе официального канал министерства сельского хозяйства Омской области.