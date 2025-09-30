Ричмонд
Синоптики сказали про заморозки до −3 и дожди в Беларуси 1 октября в среду

Синоптики сказали белорусам, какой будет погода 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про заморозки до −3 и дожди в Беларуси 1 октября, в среду. Подробности приводит портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 1 октября будет отвечать периферия антициклона, который был сформирован в холодной и влажной воздушной массе. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами по юго-западной части вероятны небольшие дожди. Ветер окажется восточный, северо-восточный, днем местами порывистый.

Синоптики обращают внимание, что в ночные часы на большей части Беларуси будут заморозки от 0 до −3 градусов. Местами минимальная температура окажется от +1 до +6 градусов. Днем в первый день октября ожидается от +8 до +13 градусов.

Тем временем Белгидромет сказал, какой будет погода с 1 по 5 октября в Беларуси: «Продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, но к выходным потеплеет».

