В Крыму завершают ремонт участка трассы Днепровка — Роскошное

Ремонт участка автодороги Днепровка — Роскошное в Крыму находится на завершающем этапе, сообщили в министерстве транспорта республики. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 15 км. Отмечается, что специалисты заменили покрытие проезжей части и установили бордюрный камень. Сейчас они приводят в порядок обочины и тротуары. В конце рабочие нанесут разметку и смонтируют дорожные знаки.
Обновленная трасса улучшит транспортную связанность сел Роскошное, Зерновое, Ястребцы и Яркое с крупными центрами региона. Также после завершения работ местные жители смогут добираться до объектов здравоохранения и образовательных учреждений в более комфортных и безопасных условиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.