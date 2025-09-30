Huawei довела автономность умных часов до трех недель

Размеры дисплеев двух последних моделей увеличились по сравнению с GT 5 Pro совсем немного, но эффект от этого ощущается — кажется, на экране стало просторнее, управление жестами четче и в целом взаимодействие с интерфейсом выглядит еще более интуитивным и приятным. Экран стал явно чувствительнее — часы фиксируют, что вы на них смотрите, стабильнее и быстрее, при этом алгоритмы блокировки экрана работают четко, ошибочных включений экрана почти нет, а сенсорная матрица даже при прикосновении мокрыми пальцами реагирует предсказуемо.