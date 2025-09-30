Губернатор Виталий Хоценко: «Сильным муниципалитетам — всесторонняя поддержка»

Глава региона осмотрел обновленные общественные пространства, созданные при активном участии местных жителей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Иртыш был полностью преобразован центральный парк, получивший название «Парк Победы» в честь 75-летия Великой Победы. На месте бывшего пустыря появились пешеходные зоны, тротуарная плитка, современное освещение, мемориальные плиты с именами погибших. В 2025 году в парке установлен новый памятник — «Вечный ZOV», созданный местным скульптором Александром Ланглицем. Губернатор возложил цветы к мемориалу в знак уважения к памяти защитников Отечества.