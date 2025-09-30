Губернатор Виталий Хоценко: «Сильным муниципалитетам — всесторонняя поддержка»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с командой правительства Омской области провел рабочую поездку в село Иртыш Черлакского района. Основной акцент визита — оценка реализованных проектов по благоустройству и поддержка инициативных территорий.
Глава региона осмотрел обновленные общественные пространства, созданные при активном участии местных жителей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Иртыш был полностью преобразован центральный парк, получивший название «Парк Победы» в честь 75-летия Великой Победы. На месте бывшего пустыря появились пешеходные зоны, тротуарная плитка, современное освещение, мемориальные плиты с именами погибших. В 2025 году в парке установлен новый памятник — «Вечный ZOV», созданный местным скульптором Александром Ланглицем. Губернатор возложил цветы к мемориалу в знак уважения к памяти защитников Отечества.
Фото: Сергей Мельников.
Работы выполнены в рамках синхронизации программ инициативного бюджетирования и нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее в поселении уже появились детский автогородок, хоккейный корт и другие общественные пространства.
«Таким сильным муниципалитетам, которые привлекают бизнес, инвестиции и делают все для комфортной жизни людей, мы будем оказывать всестороннюю поддержку», — заявил губернатор.
Также в этом году в Иртыше открыта новая парковая зона «Изылбаш» с видовой площадкой на реку Иртыш. Территория оборудована плиткой, освещением, ограждениями и малыми архитектурными формами.