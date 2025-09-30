Зону работы электросамокатов ограничили в центре Алматы

Футбольные фанаты не смогут доехать на долгожданный матч на электросамокате. Запретная зона для самокатчиков появилась вечером 29 сентября. Одинаковые правила действуют для всех трех сервисов кикшеринга в Алматы. Теперь нельзя кататься в квадрате улиц Муканова — Сатпаева — Масанчи — Шевченко. Ограничения действуют до 2:00 1 октября 2025 года.
Ранее стало известно, что из-за игры «Кайрат» — «Реал Мадрид» акимат Алматы продлил работу метро до 01:00 и запустит бесплатные автобусы после матча. От Центрального стадиона 60 автобусов развезут болельщиков по шести направлениям, а на станциях «Байконыр» и «Театр им. Ауэзова» усилят меры безопасности.
К слову, последний раз работу самокатов в Алматы ограничивали в мае 2025 года. Тогда представители сервисов аренды не называли конкретных причин запрета, но подобное случалось при визитах президента.