В калининградской школе № 11 построили дополнительный учебный корпус

Еще один учебный корпус возвели на территории школы № 11 в Калининграде в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства области.
Новое здание рассчитано на 987 учащихся 5−11-х классов. В аудиториях химии, физики, биологии, труда, информационно-коммуникационных технологий и основ безопасности защиты Родины (ОБЗР) предусмотрены лаборантские. Также в корпусе есть столовая с пищеблоком, медицинский кабинет, два зала для занятий физкультурой, раздевалки, душевые и тренерские. Еще там оборудовали музей и центр детских инициатив. Отметим, что особое внимание уделили созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Например, для них смонтировали специальные лифты и пандусы.
Помимо этого, специалисты обновили фасад и спортзал в основном здании школы. А еще в порядок привели прилегающую территорию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.