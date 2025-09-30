В калининградской школе № 11 построили дополнительный учебный корпус

Новое здание рассчитано на 987 учащихся 5−11-х классов. В аудиториях химии, физики, биологии, труда, информационно-коммуникационных технологий и основ безопасности защиты Родины (ОБЗР) предусмотрены лаборантские. Также в корпусе есть столовая с пищеблоком, медицинский кабинет, два зала для занятий физкультурой, раздевалки, душевые и тренерские. Еще там оборудовали музей и центр детских инициатив. Отметим, что особое внимание уделили созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Например, для них смонтировали специальные лифты и пандусы.