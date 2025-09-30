Еще две библиотеки в Иркутской области стали модельными

— Модельные библиотеки привлекают новых читателей, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. — Их смысл в том, чтобы предлагать новые формы работы. Здесь не только выдают книги, но и организуют клубы по интересам, интеллектуальные игры, обучение, творчество, просветительские мероприятия. И главное, что всё это привлекает не только взрослых читателей, которые уже привыкли ходить в библиотеку, но и детей и молодежь.