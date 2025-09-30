Еще две библиотеки в Иркутской области стали модельными

Две библиотеки в Иркутской области открылись после переформатирования: модельными стали заведения для любителей чтения в поселке Тыреть и в Иркутске. Их модернизировали по национальному проекту «Семья», а общий объем финансирования, направленного на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов, составил более 20 миллионов рублей.
— Модельные библиотеки привлекают новых читателей, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. — Их смысл в том, чтобы предлагать новые формы работы. Здесь не только выдают книги, но и организуют клубы по интересам, интеллектуальные игры, обучение, творчество, просветительские мероприятия. И главное, что всё это привлекает не только взрослых читателей, которые уже привыкли ходить в библиотеку, но и детей и молодежь.
В Иркутске обновили библиотеку № 2 — Информационно-культурный центр «Предместье», где обслуживают почти 5 тысяч читателей разного возраста. Теперь помещение разделено на несколько тематических зон, появились помещения для творчества и проведения различных мероприятий с современным оборудованием, настольными играми и даже зоной виртуальной реальности. Библиотечный фонд пополнился книгами для людей с нарушениями зрения.
В библиотеке Тырети Заларинского района, помимо тематических зон для чтения, общения и проведения мероприятий, оборудовали солевую комнату, так что чтение можно совмещать и с полезными для здоровья процедурами. Примечательно, что изменилась и прилегающая территория, где растут цветы и кустарники. Летом там будут выставлять плетеные кресла и подвешивать гамаки, а зимой библиотечный дворик украсят ёлка и снежные скамейки.