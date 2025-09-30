Уфимку обязали вернуть маткапитал на 480 тысяч рублей

Прокуратура Гафурийского района Башкортостана добилась судебного взыскания около 480 тысяч рублей, полученных уфимкой в рамках программы материнского капитала, однако использованных не по целевому назначению. Проверка показала, что женщина в 2021 году купила землю в селе Зилим-Караново якобы для постройки жилого дома. Затем она взяла целевой заем на строительство, получив сумму чуть больше 480 тысяч рублей. После зачисления денег ей была переведена сумма господдержки, которой она погасила долг. Однако никакого жилья построено не было.