Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

«Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество “тупиковой ветвью” и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока», — сказал Медведев, завершая свое выступление.