Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

СКОЛКОВО, 30 сен — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что до ситуации, когда искусственный интеллект сочтет человечество «тупиковой ветвью», не дойдет, и люди сумеют сохранить контроль над технологиями ИИ.
Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия».
«Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество “тупиковой ветвью” и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока», — сказал Медведев, завершая свое выступление.