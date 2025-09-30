Ричмонд
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество тупиковой ветвью

Медведев выразил надежду, что человечество сможет сохранить контроль над ИИ.

СКОЛКОВО, 30 сен — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что до ситуации, когда искусственный интеллект сочтет человечество «тупиковой ветвью», не дойдет, и люди сумеют сохранить контроль над технологиями ИИ.

Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия».

«Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество “тупиковой ветвью” и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока», — сказал Медведев, завершая свое выступление.

