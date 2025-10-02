Джеймс Лоу: Будущее за гибридными инфраструктурами

Вы стремитесь к созданию пространств, ориентированных на человека. Как вы видите развитие интерактивных цифровых медиа для «очеловечивания» городской среды? Помогут ли технологии перейти от «умного города» к городу «чувствующему»? И получится ли при этом сохранить аутентичность и органику уличных пространств?
Кибертектура объединяет архитектуру с цифровым интеллектом, чтобы сделать города не только умными, но и чувствительными, то есть максимально учитывающими сенсорный опыт людей. Интерактивные медиа — свет, звук, адаптивные инсталляции — могут «очеловечить» городскую жизнь, превратив улицы в уютные места для общения.
Цель состоит в том, чтобы усилить аутентичность, а не стереть ее — технологии должны подчеркивать душу города.
Прим. ред.: Кибертектура — архитектурная концепция, разработанная Джеймсом Лоу и бюро James Law Cybertecture International. В рамках этой концепции здания становятся механизмами, интегрированными с окружающей средой и пользователем.
Ваши проекты должны сталкиваться с необходимостью преодолевать существующие градостроительные нормы и общественное мнение. Можете ли поделиться конкретным случаем, когда вам было особенно трудно убедить заинтересованные стороны в ценности вашего подхода и какие стратегии оказались наиболее эффективными? Каким системным образом проблему согласования можно было бы решить в будущем?
Когда мы создавали жилищную систему OPod в Гонконге, многие сомневались в ее целесообразности и пригодности. Чтобы заручиться поддержкой, мы продемонстрировали полномасштабные прототипы и наглядно доказали доступность и скорость сборки этой системы. Урок очевиден: объедините неопровержимые доказательства с пользой для людей, и сопротивление будет сломлено, а у вас появятся сторонники.
Прим. ред.: OPod — дом площадью 9,3 квадратного метра стоимостью 15 тыс. долларов, построенный из двух отрезков бетонной водосточной трубы и задуманный как временное жилье для семьи. Эта микроквартира с небольшой ванной комнатой, крошечной кухней, стеллажами и диваном, который превращается в кровать, является примером того, как город может справиться с нехваткой доступного жилья.
Как вовлечь местных жителей в процесс изменений, особенно там, где люди скептически относятся к нововведениям? Делитесь ли вы «властью» над проектами с горожанами?
В концепции кибертектуры люди являются сотворцами городов. Благодаря консультациям, групповым семинарам и цифровым инструментам обратной связи у людей появляется чувство сопричастности к изменениям. Сопротивление ослабевает, когда местные жители чувствуют, что город строится и развивается вместе с ними, а не просто для них без их участия.
Современные архитекторы все чаще пытаются переосмыслить городское пространство. Какой из реализованных проектов вам нравится и за какую инновационную находку, особенность? Какие еще направления в градостроительстве будущего вы считаете наиболее перспективными?
Меня вдохновляют модульные и адаптивные проекты — от плавучих сообществ до вертикальных лесов. Эти проекты демонстрируют устойчивость и гибкость.
Все более широкое распространение технологий искусственного интеллекта и анализа данных поднимает серьезные вопросы о приватности и этическом использовании собранной информации. Как вы как архитектор можете влиять на обеспечение прозрачности и защиты прав горожан в эпоху «умных городов»? Какие конкретные механизмы можно встроить в городскую инфраструктуру, чтобы гарантировать контроль людей над своими данными?
Умные города должны уважать частную жизнь. Кибертектура предлагает «инфраструктуру цифрового доверия»: прозрачные, подотчетные системы, в которых горожане могут давать согласие на использование данных, отслеживать и контролировать их применение. По-настоящему умный город не только обеспечивает эффективность, но и защищает достоинство.
Устойчивость среды — важный приоритет городского планирования в условиях климатических изменений. Какие инновационные подходы и технологии вы используете в своих проектах, чтобы повысить адаптивность городского пространства к новым климатическим реалиям: длительной экстремальной жаре, затяжным осадкам или сильным ветрам?
Города должны проектироваться как живые экосистемы. В проектах кибертектуры мы используем зеленые фасады, пассивное охлаждение, сбор воды и адаптивные ландшафты, которые одновременно являются пойменными равнинами. Целью является устойчивость — городские пространства, которые способны реагировать на экстремальные климатические явления разумно и эффективно.
Какие три, на ваш взгляд, прорывные технологические или дизайнерские инновации будут в наибольшей степени влиять на формирование городского пространства к 2035 году? Что это будет — дополненная реальность, автономный транспорт или что-то совершенно неожиданное?
Первое — это автономная мобильность, органично интегрированная в городскую жизнь. Второе — дополненная реальность, накладывающая цифровые слои на наш физический мир. Третье — децентрализованные города на базе искусственного интеллекта, которые могут расти устойчиво и бесконечно.