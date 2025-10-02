Джеймс Лоу: Будущее за гибридными инфраструктурами

Когда мы создавали жилищную систему OPod в Гонконге, многие сомневались в ее целесообразности и пригодности. Чтобы заручиться поддержкой, мы продемонстрировали полномасштабные прототипы и наглядно доказали доступность и скорость сборки этой системы. Урок очевиден: объедините неопровержимые доказательства с пользой для людей, и сопротивление будет сломлено, а у вас появятся сторонники.