Во всех школах проведут интерактивный урок «Я россиянин»

«У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодежь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания», — подытожила руководитель «Дома народов России».