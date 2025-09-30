Медведев высказался о развитии ИИ в России

СКОЛКОВО, 30 сен — РИА Новости. Россия должна добиться успехов в развитии технологий искусственного интеллекта, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта.
«То, что мы находимся внутри этого довольно узкого клуба — это круто. Это конкурентное преимущество, которое у нас пока есть. Было бы здорово его не растерять… Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий и регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли как страна больших успехов», — сказал он на сессии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» в инновационном центре «Сколково».
Медведев отметил, что для развития искусственного интеллекта в России важна кооперация на всех уровнях. «Искусственный интеллект — такая сущность, которая должна оставаться в поле контроля человека», — добавил он.