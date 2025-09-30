Медведев высказался о развитии ИИ в России

«То, что мы находимся внутри этого довольно узкого клуба — это круто. Это конкурентное преимущество, которое у нас пока есть. Было бы здорово его не растерять… Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий и регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли как страна больших успехов», — сказал он на сессии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» в инновационном центре «Сколково».