Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев высказался о развитии ИИ в России

Медведев: Россия должна добиться успехов в развитии ИИ.

Источник: © РИА Новости

СКОЛКОВО, 30 сен — РИА Новости. Россия должна добиться успехов в развитии технологий искусственного интеллекта, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта.

«То, что мы находимся внутри этого довольно узкого клуба — это круто. Это конкурентное преимущество, которое у нас пока есть. Было бы здорово его не растерять… Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий и регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли как страна больших успехов», — сказал он на сессии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» в инновационном центре «Сколково».

Медведев отметил, что для развития искусственного интеллекта в России важна кооперация на всех уровнях. «Искусственный интеллект — такая сущность, которая должна оставаться в поле контроля человека», — добавил он.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше