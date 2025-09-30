На ЗСД ограничат движение из-за ночных ремонтов с 30 сентября по 6 октября

С 23:00 1 октября до 6 октября будет закрыт съезд с ШМСД на Витебский проспект в северном направлении. С 23:00 2 октября до 06:00 3 октября закроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД при движении на юг. С 23:00 3 октября до 06:00 6 октября перекроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в южном направлении. С 23:00 5 октября до 06:00 6 октября вновь закроют въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.