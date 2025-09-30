Минобр объяснил, почему «Лазурный» отказал нижегородской олимпиаднице

Причиной отказа стал возраст — на момент заезда девочке уже исполнилось 16 лет. Смена под названием «Архитекторы реальности», посвященная дипломатии и коммуникации, была рассчитана на детей от 6,5 до 15 лет. Родители девочки отмечают, в лагере школьнице оказали холодный прием, выгнали из комнаты и не отпускали из лазарета до приезда родителей.
В министерстве образования и науки Нижегородской области НИА «Нижний Новгород» пояснили, что при распределении 367 путёвок была допущена ошибка, так как школьнице, которой исполнилось 16 лет за три месяца до заезда, путевку все же выдали. Организаторы извинились перед семьей. Также они отметили, что по прибытии ребенку были предоставлены обед и ужин в соответствии с графиком лагеря.
В минобре уточнили, что после ужина за ребенком приехал отец, и в 19:10 они покинули территорию лагеря.
