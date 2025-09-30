Минобр объяснил, почему «Лазурный» отказал нижегородской олимпиаднице

В министерстве образования и науки Нижегородской области НИА «Нижний Новгород» пояснили, что при распределении 367 путёвок была допущена ошибка, так как школьнице, которой исполнилось 16 лет за три месяца до заезда, путевку все же выдали. Организаторы извинились перед семьей. Также они отметили, что по прибытии ребенку были предоставлены обед и ужин в соответствии с графиком лагеря.