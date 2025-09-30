Ричмонд
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в период перестройки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Поэт, журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в период перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил украинский историк Виктор Мироненко.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать девятого сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко на своей странице в Facebook*.

* запрещена в РФ как экстремистская