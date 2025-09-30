Ричмонд
Ученые петербургского Политеха запатентовали симулятор кабины пилота

Программа открывает новые возможности для авиастроения и смежных высокотехнологичных отраслей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Интерактивный симулятор виртуальной гондолы воздушного шара, разработанный на платформе Unity, запатентовали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Программа открывает новые возможности для авиастроения и смежных высокотехнологичных отраслей, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Разработка представляет собой важный шаг в интеграции технологий виртуальной реальности в инженерное проектирование. Ученые СПбПУ создали уникальные алгоритмы взаимодействия пользователя с виртуальными объектами, в которых важна точность, а не просто визуализация, и разработали методики применения игрового движка для решения серьезных технических задач», — говорится в сообщении.

Программу разработали для тестирования конкретного объекта — гондолы воздушного шара Федора Конюхова. Во время визита в Политех знаменитый путешественник смог с помощью очков дополненной реальности увидеть внутреннее пространство, оценить эргономику кабины и высказать свои предложения по улучшению конструкции.

Разработка обладает широким спектром применения в инженерной сфере и открывает перспективы для дальнейшей адаптации под конкретные нужды.

Внедрение программы в промышленное производство позволит снизить затраты на изготовление и переделку физических макетов, сделать процесс тестирования и доработки конструкции более быстрым и доступным. В конечном итоге тщательная и глубокая оценка эргономики будет способствовать созданию более безопасных и удобных кабин.

Также программа может использоваться для обучения студентов авиа- и машиностроительных специальностей.