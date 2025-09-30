Ученые петербургского Политеха запатентовали симулятор кабины пилота

«Разработка представляет собой важный шаг в интеграции технологий виртуальной реальности в инженерное проектирование. Ученые СПбПУ создали уникальные алгоритмы взаимодействия пользователя с виртуальными объектами, в которых важна точность, а не просто визуализация, и разработали методики применения игрового движка для решения серьезных технических задач», — говорится в сообщении.