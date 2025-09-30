Скончался омский сельхозуправленец и экс-депутат Сницарь

Стоит отметить, что во главе «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Анатолий Сницарь, имевший к тому моменту опыт работы завсектором производственного управления сельского хозяйства Омского облисполкома (1976−1981) и около 12 лет на посту заместителя начальника областного управления мелиорации, стоял свыше 15 лет, с момента основания структуры в 1994 году. В 2000-х он совмещал работу на руководящей должности с депутатской деятельностью.