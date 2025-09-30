Скончался омский сельхозуправленец и экс-депутат Сницарь

Во вторник, 30 сентября 2025 года, в региональном Минсельхозе сообщили о значительной утрате: на 80-м году жизни скончался Анатолий Сницарь, возглавлявший ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области». В ведомстве подчеркивают, что под его руководством названное предприятие стало одним из флагманов отечественной мелиоративной отрасли.
Стоит отметить, что во главе «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Анатолий Сницарь, имевший к тому моменту опыт работы завсектором производственного управления сельского хозяйства Омского облисполкома (1976−1981) и около 12 лет на посту заместителя начальника областного управления мелиорации, стоял свыше 15 лет, с момента основания структуры в 1994 году. В 2000-х он совмещал работу на руководящей должности с депутатской деятельностью.
За годы в отрасли заслуги Анатолия Ерофеевича Сницаря отмечались неоднократно, в том числе почетным званием Заслуженный мелиоратор России и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В Минсельхозе Омской области уточняют, что в последний путь Анатолия Сницаря проводят в четверг, 2 октября 2025 года. Мероприятие пройдет с 12 до 13 часов по адресу улица Олега Кошевого, 94.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям Анатолию Ерофеевичу Сницарю.