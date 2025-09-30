Ричмонд
В Анапе перезахоронили останки трех красноармейцев

Останки трех бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашли в Анапе.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе перезахоронили останки трех красноармейцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Останки трех бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашли поисковики отряда «Черномор». Их обнаружили в районе косы Голенькой. На этом участке в 1943 году шли тяжелые бои за освобождение города.

Останки захоронили в Братской могиле советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в станице Благовещенской. Память погибших и пропавших без вести воинов почтили минутой молчания. К мемориалу возложили венки и цветы.

«С начала текущего года с воинскими почестями перезахоронены 183 бойца Красной армии. Мы склоняем головы перед всеми защитниками Родины, не вернувшимися с войны. Теперь они навсегда в Бессмертном полку», — сказал и.о. руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александр Тарарыкин.