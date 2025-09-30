Подземный пешеходный переход отремонтируют на Комсомольской площади

Специалисты отремонтируют подземный пешеходный переход на Комсомольской площади в центре Москвы. Работы проведут поэтапно, поэтому часть сооружения будет оставаться открытой для прохода, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим подземный переход на Комсомольской площади, его протяженность составляет почти 100 погонных метров», — отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках работ специалисты заменят облицовку стен и колонн, обновят гранитное мощение пола площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров, укрепят при помощи специальных материалов плиты перекрытий, выполнят устройство нового подвесного потолка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и отремонтируют инженерные коммуникации.
Ремонт планируется завершить до конца декабря.
Ранее открылся пешеходный переход через МЦД-2 между «Щербинкой» и «Остафьево». Теперь перемещаться между населенными пунктами Щербинки, которые разделены железнодорожными путями, стало безопаснее. Кроме того, благодаря переходу можно быстрее добраться и до остановок городского транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной.