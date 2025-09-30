Подземный пешеходный переход отремонтируют на Комсомольской площади

«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим подземный переход на Комсомольской площади, его протяженность составляет почти 100 погонных метров», — отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.