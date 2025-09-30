Синоптики рассказали, каким будет октябрь в этом году

Во второй и третьей декадах месяца (с 10 по 31 октября) местами вновь возможны дожди, но в основном их будет не более двух-трёх дней за декаду. Температура ночью будет колебаться от 5−10°C до 10−15°C, а на севере республики возможны даже заморозки до 2 мороза. Днём воздух будет прогреваться от 15−20°C до 23−28°C.