Синоптики рассказали, каким будет октябрь в этом году

Начало октября: похолодание.
После теплых и солнечных дней в конце сентября, с 1 по 2 октября на территорию республики придёт первое по-настоящему осеннее холодное вторжение. По северу, а также в центральных и восточных регионах местами пройдут дожди. Дневная температура понизится до 18−21°C, ночью столбик термометра опустится до 8−13°C. В северных областях будет ещё прохладнее: днём ожидается 13−16°C, ночью 4−5°C.
3 октября дожди сохранятся только в областях Ферганской долины.
С 4 по 10 октября по всей стране ожидается преимущественно сухая погода. Небольшие дожди возможны лишь местами и только в конце этого периода. Температура воздуха повысится на 5−7 градусов: днём потеплеет до 23−26°C.
Вторая и третья декады октября: переменчивая погода.
Во второй и третьей декадах месяца (с 10 по 31 октября) местами вновь возможны дожди, но в основном их будет не более двух-трёх дней за декаду. Температура ночью будет колебаться от 5−10°C до 10−15°C, а на севере республики возможны даже заморозки до 2 мороза. Днём воздух будет прогреваться от 15−20°C до 23−28°C.
Так, что в октябре в Узбекистане нас ждёт настоящее осеннее разнообразие: сначала резкое похолодание и дожди, затем потепление, а к концу месяца — классические переменчивые осенние дни с возможными заморозками. Пора доставать зонты и свитера, но и про солнечные дни тоже забывать не стоит!