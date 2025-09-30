В Ростове у председателя гордумы стало на одного заместителя меньше

На первом заседании Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва депутаты утвердили новую структуру представительного органа. Количество заместителей председателя Думы сокращено с трех до двух.
Ими по результатам открытого голосования стали депутаты Сергей Сухариев от единого избирательного округа «Единая Россия» и Максим Колесников от Октябрьского одномандатного избирательного округа № 14.
Также в новом созыве произошло сокращение количества постоянных комиссий. Вместо восьми теперь их будет шесть. Комиссии были сформированы на основании письменных заявлений депутатов, поданных в организационный комитет по подготовке первого заседания. Председатели всех шести комиссий избраны по результатам открытого голосования.
Подпишись на нас в Telegram!