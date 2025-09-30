Ричмонд
Марш-бросок «Я сделал это!» прошел в Санкт-Петербурге

В нем приняли участие представители молодежи из 18 районов Северной столицы.

Молодежь из 18 районов Санкт-Петербурга приняла участие в марш-броске «Я сделал это!», который проходил в конце августа на острове Котлин в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Колпинского района.

В течение двух дней команды соревновались в ряде дисциплин. Например, они пересекали минное поле, демонстрировали навыки в спортивном ориентировании, стрельбе из автомата в тире, инженерной подготовке.

«Колпинская команда успешно прошла все этапы, продемонстрировав физическую подготовку, командную сплоченность и военно-прикладные навыки. Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию молодежи и укреплению межрайонного сотрудничества», — подчеркнули в администрации Колпинского района.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.