Фермерам приходится отдавать яблоки по 3 лея за килограмм или выбрасывать на обочину: Европа молдавский урожай покупать не собирается

Причин для «ценовой инволюции» руководители молдавских фабрик по производству яблочного концентрата называют несколько. В их числе — снижение закупочных цен на промышленное яблоко в Украине и Польше: страны, которые являются для Молдовы ориентиром в процессе ценообразования. Причина вторая — холодный циклон с северо-запада Европы. То есть, при плохом развитии событий поток яблок на фабрики усилится, уровень цен — опять снизится.