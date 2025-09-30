Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что в стране более 470 000 человек после выхода на пенсию продолжают работать. Это примерно 20% от общего числа пенсионеров, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста.
В Минтруда сообщили, что больше всего пенсионеров работает в следующих сферах: здравоохранение, социальные услуги, образование, культура, спорт, отдых.
Ранее Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать.
Кстати, Мингорисполком сообщил, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.
Тем временем глава Минобразования Андрей Иванец раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси.