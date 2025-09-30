Ричмонд
Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров

Минтруда назвало сферы, в которых работает больше всего пенсионеров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что в стране более 470 000 человек после выхода на пенсию продолжают работать. Это примерно 20% от общего числа пенсионеров, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста.

В Минтруда сообщили, что больше всего пенсионеров работает в следующих сферах: здравоохранение, социальные услуги, образование, культура, спорт, отдых.

Ранее Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать.

Кстати, Мингорисполком сообщил, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.

Тем временем глава Минобразования Андрей Иванец раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси.