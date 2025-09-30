Ричмонд
Рухнувшую школу в Татарске решено полностью снести

Последние ремонтные работы здесь проводились более десяти лет назад.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

Школа № 5 в городе Татарске Новосибирской области, часть здания которой обрушилась 21 сентября, будет снесена. Такое решение принято после изучения состояния сооружения. В момент происшествия в здании никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших.

По данным правоохранительных органов, уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Школа, введенная в эксплуатацию еще в 1937 году, не значилась в реестре аварийных объектов. Более того, всего за месяц до инцидента, в августе, комиссия приняла учреждение без замечаний, признав его готовым к новому учебному году. Последние ремонтные работы здесь проводились более десяти лет назад.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, разрушенная часть здания уже разобрана, а оставшиеся конструкции также планируется снести.