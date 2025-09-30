Рухнувшую школу в Татарске решено полностью снести

По данным правоохранительных органов, уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Школа, введенная в эксплуатацию еще в 1937 году, не значилась в реестре аварийных объектов. Более того, всего за месяц до инцидента, в августе, комиссия приняла учреждение без замечаний, признав его готовым к новому учебному году. Последние ремонтные работы здесь проводились более десяти лет назад.