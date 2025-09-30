Из-за обрушения башенного крана в Уфе пострадали пять человек: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура организовала проверку по факту обрушения башенного крана на строительной площадке многоквартирного дома в Уфимском районе. Инцидент произошел сегодня около 14:30 во время монтажных работ.
По предварительным данным надзорного ведомства, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Двое из них находились в кабине крана в момент обрушения, еще трое выполняли работы на конструкции. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Для координации действий на место происшествия выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Прокуратура намерена установить причины случившегося и дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда, технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.
При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения.
