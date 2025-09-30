Из-за обрушения башенного крана в Уфе пострадали пять человек: прокуратура начала проверку

По предварительным данным надзорного ведомства, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Двое из них находились в кабине крана в момент обрушения, еще трое выполняли работы на конструкции. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.