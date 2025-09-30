В Челябинске расширили список тех, кто может пользоваться социальным такси

«Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой “Социальное такси”. Это ограниченные в передвижении труженики тыла (ветераны Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ) и члены семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции и (или) выполнения задач по отражению вооруженного вторжения, в ходе вооруженной провокации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия», — сообщает пресс-служба ЧГД.