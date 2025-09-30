Ричмонд
В Челябинске расширили список тех, кто может пользоваться социальным такси

В Челябинске расширили список тех, кто может пользоваться социальным такси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дополнительные меры соцподдержки 30 сентября утвердили городские депутаты.

Теперь члены семей погибших участников специальной военной операции получат право пользоваться социальным такси для поездок в медицинские организации.

«Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой “Социальное такси”. Это ограниченные в передвижении труженики тыла (ветераны Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ) и члены семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции и (или) выполнения задач по отражению вооруженного вторжения, в ходе вооруженной провокации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия», — сообщает пресс-служба ЧГД.