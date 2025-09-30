Ричмонд
Специалист назвал неочевидные причины ухудшения зрения

Эксперт ВОЗ Демин: зрение может ухудшиться из-за косметики и контактных линз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Использование косметических средств и контактных линз способно вызвать проблемы со зрением. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин в беседе с NEWS.ru. На зрение влияют не только последствия цифровых технологий.

— Некоторые люди, несмотря на отсутствие медицинских причин, решают носить контактные линзы ради изменения цвета глаз. Однако такое решение может привести к ухудшению зрения, — уточнил Андрей Демин.

Признаками травмы глаза являются резь, жжение и ощущение инородного тела. При появлении этих симптомов следует обратиться к окулисту.

На зрение негативно влияют высокая температура и низкая влажность воздуха. Вредные привычки ухудшают кровоток, из-за чего глаза испытывают нехватку кислорода.