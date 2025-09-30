Специалист назвал неочевидные причины ухудшения зрения

Использование косметических средств и контактных линз способно вызвать проблемы со зрением. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин в беседе с NEWS.ru. На зрение влияют не только последствия цифровых технологий.
— Некоторые люди, несмотря на отсутствие медицинских причин, решают носить контактные линзы ради изменения цвета глаз. Однако такое решение может привести к ухудшению зрения, — уточнил Андрей Демин.
Признаками травмы глаза являются резь, жжение и ощущение инородного тела. При появлении этих симптомов следует обратиться к окулисту.
На зрение негативно влияют высокая температура и низкая влажность воздуха. Вредные привычки ухудшают кровоток, из-за чего глаза испытывают нехватку кислорода.