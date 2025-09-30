В Новосибирской области зарегистрированы 143 производителя школьных товаров

К примеру, в 2025 году на региональном уровне форума «Сильные идеи для нового времени» была отмечена новосибирская компания «Грань Новые Технологии». Она была признана перспективной. Это предприятие работает в сфере детской робототехники и имеет высокий потенциал роста. Компания предлагает решения, которые помогают на практике получить теоретические знания в сфере ИТ и ИИ.