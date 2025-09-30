В Новосибирской области зарегистрированы 143 производителя школьных товаров

Новосибирская область вошла в число лидеров России по количеству производителей школьных товаров, там зарегистрированы 143 такие компании. Подобным предприятиям оказывают меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Помимо Новосибирской области в число лидеров по этому показателю вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По информации Корпорации МСП, всего в России зарегистрировано около 4,6 тыс. производителей школьных товаров. За три года их численность увеличилась. Наибольший рост зафиксирован среди предприятий, изготавливающих учебное оборудование.
К примеру, в 2025 году на региональном уровне форума «Сильные идеи для нового времени» была отмечена новосибирская компания «Грань Новые Технологии». Она была признана перспективной. Это предприятие работает в сфере детской робототехники и имеет высокий потенциал роста. Компания предлагает решения, которые помогают на практике получить теоретические знания в сфере ИТ и ИИ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.