Омич получил с предприятия 130 тысяч рублей за профессиональное заболевание

В целях защиты прав заявителя транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда, причиненного в связи с осуществлением трудовой деятельности. Суд исковые требования удовлетворил, взыскав в пользу гражданина компенсацию морального вреда в общем размере 130 тысяч рублей, отметили в ведомстве.