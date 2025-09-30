Ричмонд
Омич получил с предприятия 130 тысяч рублей за профессиональное заболевание

Деньги своему сотруднику заплатило ООО «Гидротранссервис», занимающееся в Омской области масштабной добычей песка.

Источник: Комсомольская правда

Раскошелиться предприятие заставила омская транспортная прокуратура. Именно по ее иску с ООО «Гидротранссервис» взыскана компенсация морального вреда в пользу работника в размере 130 тысяч рублей.

«Омская транспортная прокуратура по обращению гражданина провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО “Гидротранссервис”. Установлено, что в октябре 2024 года заявителю, проработавшему длительный период времени на предприятии, диагностировано профессиональное заболевание, полученное в результате воздействия вредных производственных факторов», — говорится в сообщении телеграм-канала «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

В целях защиты прав заявителя транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда, причиненного в связи с осуществлением трудовой деятельности. Суд исковые требования удовлетворил, взыскав в пользу гражданина компенсацию морального вреда в общем размере 130 тысяч рублей, отметили в ведомстве.