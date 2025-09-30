Сильную засуху зафиксировали более чем в 20 районах Ростовской области

Напомним, с 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует в десяти территориях Дона, с 30 июня такой же особый режим ввели еще в девяти территориях, с 21 июля — добавились две, с 12 августа — одна, с 11 сентября — режим ЧС начал действовать еще в пяти территориях.