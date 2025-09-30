Ричмонд
Сильную засуху зафиксировали более чем в 20 районах Ростовской области

Засуха под пропашными культурами и озимой пшеницей сохраняется в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Засуха сохраняется более чем в двадцати территориях Ростовской области, и это несмотря на прошедшие осадки. Ситуацию уточнили в прогнозе на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Почвенную засуху зафиксировали на полях в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Егорлыкском, Мартыновском, Веселовском, Семикаракорском, Родионово-Несветайском, Обливском, Милютинском, Тацинском, Морозовском, Кагальницком, Белокалитвинском, Целинском, Константиновском, Волгодонском, Песчанокопском, Миллеровском районах.

В частности, недостаток влаги отметили под пропашными культурами в Морозовске, Белой Калитве, Маргаритово и под озимой пшеницей в Казанской и Чертково. В Боковской — засушливость оказывает влияние и на пропашные культуры, и на озимую пшеницу.

Напомним, с 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует в десяти территориях Дона, с 30 июня такой же особый режим ввели еще в девяти территориях, с 21 июля — добавились две, с 12 августа — одна, с 11 сентября — режим ЧС начал действовать еще в пяти территориях.

Известно, что чрезвычайной ситуации по засухе в регионе решили присвоить федеральный характер.

