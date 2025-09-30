День многодетной семьи впервые отметили в Туве

Жители и гости Кызыла приняли участие в праздновании Дня многодетной семьи, которое прошло в Туве 20 сентября. Такие мероприятия в России организовывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной политики республики.
Новый праздник будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября. Он призван подчеркнуть роль родителей, воспитывающих трех и более детей. Кроме того, мероприятие демонстрирует важность семейных ценностей.
В честь праздника в Республиканском центре народного творчества и досуга состоялся форум многодетных родителей. На нем чествовали матерей-героинь и образцовые семьи региона. Во время форума также состоялись пленарное заседание, праздничный концерт и мастер-классы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.