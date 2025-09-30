Ричмонд
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов

ЦБ обязал банки дополнить приложения функциями для пострадавших от аферистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников — соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе.

«С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка.

«Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно», — указали в ЦБ.

Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег.

Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.