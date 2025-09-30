ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов

Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка.